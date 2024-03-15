للمرة الثالثة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لـ"الصحفيين" إلى 29 مارس

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، اليوم الجمعة 15 مارس 2024، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة للمرة الثالثة إلى 29 مارس الحالي لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين طبقًا للمادة 35 من القانون رقم 76 لسنة 1970م بإنشاء نقابة الصحفيين.

وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة مرتين للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم 9866 صحفيًا لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية فى 2022/12/31م، والسنة المنتهية في 2023/12/31م، وتقرير مجلس النقابة عن عام 2023م، وفق المادة 34 من قانون النقابة.