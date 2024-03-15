الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

للمرة الثالثة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لـ"الصحفيين" إلى 29 مارس

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، اليوم الجمعة 15 مارس 2024، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة للمرة الثالثة إلى 29 مارس الحالي لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين طبقًا للمادة 35 من القانون رقم 76 لسنة 1970م بإنشاء نقابة الصحفيين.

وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة مرتين للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم 9866 صحفيًا لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية فى 2022/12/31م، والسنة المنتهية في 2023/12/31م، وتقرير مجلس النقابة عن عام 2023م، وفق المادة 34 من قانون النقابة.

نقابة الصحفيين خالد البلشي نقيب الصحفيين الجمعية العمومية عدم اكتمال النصاب القانوني اعتماد الميزانية العمومية

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