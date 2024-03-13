الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل استكمال محاكمة 6 متهمين في "خلية داعش كرداسة" لـ27 أبريل

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى خلية "داعش كرداسة" الإرهابية لجلسة 27 أبريل لمرافعة النيابة. 

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

الدائرة الثالثة محاكمة محاكم بدر محكمة جنايات ة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم

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