تأجيل محاكمة متهمين في "خلية داعش قنا" لـ16 أبريل

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش قنا"، لجلسة 16أبريل للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمـد عـمران ومحمد نبيل وأمانة سر محمد هلال.



ووجه للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.