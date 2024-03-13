الحكم في استئناف الراقصة حورية على حبسها عامين اليوم الأربعاء

تصدر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار أيمن أباظة، اليوم الأربعاء، الحكم في استئناف الراقصة حورية، على حكم حبسها عامين.

صدر القرار بعضوية المستشار عمر الشرفى، والمستشار الدكتور عمرو مرسي.

سبق أن قضت محكمة جنح الاقتصادية، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار مصطفى مرسى رئيس المحكمة، بمعاقبة الراقصة حورية، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها ببث فيديوهات فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ألقت القبض على المتهمة داخل محل إقامتها بدائرة قسم الرمل على ذمة التحقيق معها بتهمة نشر الفسق وارتداء ملابس مخلة بالآداب العامة؛ بهدف التربح من ذلك، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.