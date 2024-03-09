السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 111 متهمًا في "طلائع حسم ولواء الثورة" لـ28 إبريل

تأجيل محاكمة
تأجيل محاكمة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تأجيل جلسات محاكمة  المتهمين بقضية طلائع حسم ولواء الثورة، البالغ عددهم 111 متهمًا لجلسة 28 إبريل، لضم الأحراز.

القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، مقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهمًا بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازة الأسلحة النارية غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

الدائرة الثالثة إرهاب جنايات أمن الدولة العليا محاكم بدر جلسات محاكمة طلائع حسم ولواء الثورة 111 متهم

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