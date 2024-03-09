السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

لاتجارهما في المخدرات.. الجنايات تعاقب متهمين بالمشدد 15 سنة

متهمين
متهمين

 قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة والغرامة 50 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة في بدر.

وكشف أمر الإحالة إن المتهمين “عبد المجيدي.ا” مزارع و" هليل.س" أمين مخزن بحيازة جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وشهد أنه حال قيامه بمهام وظيفته بدائرة القسم أبصر المتهمان يستقلان سيارتين واللذان برؤيته قاما بالدوران والسير عكس الاتجاه بالطريق العام، فتمكن من ضبط المتهم الأول ولاذ الثاني بالفرار تاركا سيارته وبتفتيش السيارتين عثر بداخلهما علي عدد 440 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي هاتف محمول وبمواجهته بتلك المضبوطات أقر بحيازته والمتهم الثاني الهارب للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارتان يستخدمونهما في تسهيل تنقلهم اثناء اتجارهم في المواد المخدرة.

محكمة جنايات القاهرة متهمين السجن المشدد 15 سنة الغرامة 50 الف جنيه المواد المخدرة بدر

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