المشدد 7 سنوات لمتهم بخطف وهتك عرض طفلة في حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية وقدرت بمبلغ 500 جنيه أتعاب المحامي المنتدب للدفاع عنه بتهمة خطف وهتك عرض طفلة في حلوان.

كشف أمر الاحالة قيام المتهم “سامح م” بخطف المجنى عليها الطفلة "جنا أ" التي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بالتحايل بأن اغتنم حداثة سنها مستدرج إياها للمكان الذي أعده لذلك قاصدًا من ذلك إقصائها بمنأى عن اعين ذويها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية بذات الزمان والمكان هتك عرض المجنى عليها الطفلة بالقوة والتهديد والتي لم تبلغ الثمانية عشرة سنة ميلادية بأن لامس مناطق عفتها بيده بالقوة كرها عنها.

شهادة الشهود

الشاهد “والد المجني عليها "احمد ر" وشهد أنه فوجئ بقدوم نجلته المجنى عليها متوجسة خيفة من المتهم ناعية إياه بالعفريت فأنتقل رفقتها إلى مكان تواجده فأبصر حشد من الأهالي حول المتهم وابلغه أحد المواطنين انه حال دلوفة إلى العقار محل سكنه سمع صراخ نجلته فإذا به يشاهد المتهم وقد استدرجها تحت سلم العمارة وخلع عنها بنطالها وكان يحك جسمه بها من الخلف وحال محاولته خلع بنطاله وتمكن من جذب المجنى عليها من بين يديه وتجمع الأهالي عليه إلى أن تم طلب نجده الشرطة وضبط المتهم.

شهادة ضابط مباحث قسم البساتين وشهد أن تحرياته السرية دلت على صحة الواقعة وان المتهم قام باستدراج المجنى عليها وخطفها بالتحايل وانه هتك عرضها بالقوة بأن قام بتحسس مواطن العفة لديها وانه وحال صراخها قام بوضع يده على فاها.