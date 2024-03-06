الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

رفض استئناف مرتضى منصور وتأييد حبسه في "سب الخطيب"

الخطيب -مرتضي
الخطيب -مرتضي

رفضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

 وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية حضوريًا بحبس مرتضى أحمد منصور 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.

كما تضمن الحكم إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادى الأهلي، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

الاقتصادية مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

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