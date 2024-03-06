باع حشيشًا لضابط.. المشدد 5 سنوات لـ"ديلر" فى البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بالاتجار بمخدر الحشيش في البساتين، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وكشف أمر الإحالة عن حيازة وإحراز المتهم "أحمد. س" مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكشفت شهادة ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه ورد إليه اتصال هاتفي من مصدر سري له يفيد باتجار المتهم في المواد المخدرة وبالتحديد الحشيش في البساتين.

انتقل الضابط لإجراء التحريات بمراقبة المتهم على رأس قوة من رجال الشرطة ثم ترجل ومعه المصدر السري الذي أشار له على المتهم فشاهده يجلس على حجر بأحد الشوارع ويمسك بيده حقيبة يتردد عليه العديد من الأشخاص يتبادلون الأشياء بينهم.

وجري حوار بين الضابط والمتهم، وطلب الضابط خلال معاينة المخدر قبل الشراء لاختبار جودته فقام المتهم بفتح الحقيبة وأخرج منها قطعة حشيش قدمها للضابط الذي أعطى إشارة لزميله والذي أسرع إليه وتمكن معه من ضبطه وانتزع الحقيبة من يده وتم التحفظ عليه.

وبتفتيش الحقيبة عثر على 19 قطعة لمخدر الحشيش، بالإضافة إلى قطعة قدمها المتهم للضابط ليكون جملة ما قدمه المتهم للضابط هو 20 قطعة كما عثر على هاتف محمول ومبلغ مالي.