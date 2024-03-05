الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين بسرقة فتاة بالإكراه في قصر النيل

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه في أحد شوارع منطقة قصر النيل بالقاهرة

وتعرضت الفتاة المجني عليها للسرقة بالإكراه، وذلك أثناء سيرها في الشارع وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها.

وبالفحص وتم تفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، إحالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

جنايات القاهرة محاكمة عاطلين قصر النيل سرقة

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