اليوم.. محاكمة المتهمين بسرقة فتاة بالإكراه في قصر النيل

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه في أحد شوارع منطقة قصر النيل بالقاهرة

وتعرضت الفتاة المجني عليها للسرقة بالإكراه، وذلك أثناء سيرها في الشارع وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها.

وبالفحص وتم تفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، إحالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.