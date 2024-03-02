السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بتهمة استعراض القوة.. الحبس لمتهمين مع الشغل والغرامة وبراءة ربة منزل

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة ألف جنيه لكل منهما ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة واحدة، كما قضت ببراءة أخري بتهمة استعراض القوة والشروع في قتل مواطن.

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم "علاء ح"، "زينب ن"، "ولاء ع"، استعرضا وآخرون سابق الحكم عليهم القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليه عبدالرحمن خالد بيومي، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حاملين سلاحًا ناريًا وأسلحة بيضاء.

وأضاف أمر الأحالة أنه اقترنت هذه الجريمة بجناية أخرى بأنهم في ذات الزمان والمكان شرعا وآخرون سبق الحكم عليهم في قتل المجني عليه عبدالرحمن خالد بيومي عمدًا بأن أطلق صوبه المتهم السابع عيارًا ناريًا فأحدث به إصابته الثابته بتقرير الطب الشرعي حال تواجد المتهمين من الأول وحتى السادس على مسرح الواقعة للشد من أزره ومؤازرته، إلا أنه خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم به،، وهو تدارك المجني عليه للعلاج، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

الشروع في قتل مواطن استعراض القوة حكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس

مواد متعلقة

المشدد 15 سنة لجزار يتاجر في المخدرات بالإسكندرية

السجن المشدد لعاطل تعدى على طفلة فى الإسكندرية

المشدد للمتهمين بقتل جامع قمامة طلب منهما ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

تطورات مفاجئة بأزمة دفن حلمى بكر.. شقيقه يظهر فى الصورة

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

هل يعود جثمان حلمي بكر للدفن في الشرقية؟.. زوجته توضح

بعد إثارة الجدل حول موقفها.. جامعة العريش تُصدر بيانًا بشأن "نيرة الزغبى"

رويترز: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة بالقاهرة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادي.. حكومة الاحتلال تغري العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود