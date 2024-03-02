بتهمة استعراض القوة.. الحبس لمتهمين مع الشغل والغرامة وبراءة ربة منزل

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة ألف جنيه لكل منهما ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة واحدة، كما قضت ببراءة أخري بتهمة استعراض القوة والشروع في قتل مواطن.

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم "علاء ح"، "زينب ن"، "ولاء ع"، استعرضا وآخرون سابق الحكم عليهم القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليه عبدالرحمن خالد بيومي، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حاملين سلاحًا ناريًا وأسلحة بيضاء.

وأضاف أمر الأحالة أنه اقترنت هذه الجريمة بجناية أخرى بأنهم في ذات الزمان والمكان شرعا وآخرون سبق الحكم عليهم في قتل المجني عليه عبدالرحمن خالد بيومي عمدًا بأن أطلق صوبه المتهم السابع عيارًا ناريًا فأحدث به إصابته الثابته بتقرير الطب الشرعي حال تواجد المتهمين من الأول وحتى السادس على مسرح الواقعة للشد من أزره ومؤازرته، إلا أنه خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم به،، وهو تدارك المجني عليه للعلاج، وذلك على النحو المبين بالأوراق.