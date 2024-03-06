الحكم في استئناف مرتضى منصور على حبسه 3 أشهر اليوم الأربعاء

تصدر جنح مستأنف اقتصادي، اليوم الأربعاء، حكمها في الاستئناف المُقدم من مرتضى منصور على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية حضوريًا بحبس مرتضى أحمد منصور 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.

كما تضمن الحكم إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادى الأهلي، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.