الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"باع الهيروين لضابط"..المؤبد لمتهم بحوزته 72 لفافة هيروين

حبس
حبس

قضت محكمة  جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة  متهم بالسجن المؤبد وغرامة مائة ألف جنيه وبراءة آخر بتهمة الاتجار بمخدر الهيروين في البساتين.

كشف أمر الإحالة، عن قيام المتهمين "إسلام. ش"، "أحمد. س" بحيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكشفت شهادة ضابط بإدارة مكافحة المخدرات عن أن مصدرًا سريًا اتصل به هاتفيًا وأبلغه أنه تعرف على المتهم الأول الذي طلب من المصدر السري شراء أو إيجار مشتر للمواد المخدرة فطلب الضابط من مصدره السري مسايرة المتهم لإيهامه بوجود مشتر للهيروين وإذا عاد المصدر وأبلغ الضابط بتواصله مع المتهم "إسلام.ش" وعلم منه سعر الهيروين.

وبناء على طلب الضابط حدد له موعدا للقاء المتهم وكذا مكان اللقاء فقام الضابط بتغيير هيئته وانتقلت معه قوة من رجال الشرطة، وحال انتظار الضابط ومعه مصدره السري وصل المتهم خلف قائد توكتوك المتهم الثاني وأجرى المصدر السري التعارف بين الضابط والمتهم وانسحب المصدر وأبدى الضابط رغبته للمتهم الأول في شراء مخدر، فطلب منه الأخير استقلال التوكتوك بجواره ثم بادر بفتح الحقيبة التي كانت بحوزته وأخرج منها لفافة لمخدر الهيروين قدمها له.

فأشار الضابط إلى القوة المرافقة وبحضورهم تمكن من ضبط المتهم الأول وكذا ضبط قائد التوكتوك المتهم الثاني وبتفتيش الحقيبة عثر بها على 72 لفافة لمخدر الهيروين وعثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالي وبتفتيش المتهم الثاني لم يعثر معه على ثمة ممنوعات معه.

محكمة جنايات القاهرة السجن المؤبد مائة الف الهيروين المتهمين

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