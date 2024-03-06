الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال جلسات محاكمة المتهمين بقتل يمني الجنسية

المجني عليه
المجني عليه

تواصل الدائرة 13 جنايات بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة يمني الجنسية بمنطقة فيصل في الجيزة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين "رمضان. م" 29 سنة، و"عبدالرحمن. أ" 19 سنة وشهرته عبده عسلية، و"إسراء. ص" 22 سنة وشهرتها "دينا"، و"سهير. ع" 17 سنة وشهرتها "منة"، قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار؛ وسرقوه، بعدما بيّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا وسلاح أبيض "مطواة"، ومشاركة المتهمة "آية. ر" 23 سنة؛ لإخفائها جزءًا من المسروقات.

محكمة جنوب القاهرة الأربعاء الجيزة فيصل سلاح أبيض

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