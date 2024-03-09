السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين بتهريب المخدرات خارج البلاد

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بتهريب المخدرات خارج البلاد، داخل حقائب السفر، بغرض الاتجار في جوهر الأمفيتامين المخدر وتهريبه خارج البلاد.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين "جمعة ع " نجار، و"شعبان م  "، و"أحمد ف "، فني تبريد وتكييف، و"إسماعيل إ “  فني تبريد وتكييف، و”رمضان ع"، عامل، و"محمود ع  " فني تبريد وتكييف، و"عرفات ع  " صاحب شركة، و"محمد م " صاحب شركة، و"محمود ح  " سائق، إلى المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة.

وكشف  أمر الإحالة في القضية رقم 13398 لسنة 2023 جنايات النزهة والمقيدة برقم 4505 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة أنهم في يوم 21 أغسطس 2023 بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة أن المتهمين شكلوا عصابة داخل مصر كان من أغراضها الإتجار في مخدر "الأمفيتامين".

وأضاف أمر الاحالة أنهم شرعوا في تصدير جوهر - أمفيتامين - المخدر إلى خارج البلاد بواسطة المتهم الأول دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وقد خاب أثر جُرمِهم لسبب لا دخل لهم فيه، وهو ضبط المتهم الأول والجواهر المخدرة قبل تحقق النتيجة الاجرامية، كما حاز المتهمون وأحرزوا ذات الجوهر، بقصد الإتجار.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة تهريب المخدرات جوهر الأمفيتامين المخدر داخل حقائب السفر

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