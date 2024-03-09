السبت 09 مارس 2024
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حوادث

اليوم.. بدء محاكمة عصابة "الـ11 رجلًا" في دار السلام

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم  السبت، أولى جلسات محاكمة عصابة الـ11 متهما بالقاهرة، المتهمين باستعراض القوة وقتل أحد أبناء منطقة دار السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين «علي.ع»، عامل، «محمد.ع»، عامل، «مصطفى.م»، عامل، «عمر.م»، «خالد.م»، «صفوت.ا»، عامل، «مجدي.ع»، «حسين.م»، سائق، «كريم.م»، عامل، «صلاح.س»، عامل، «محمد.ك»، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بقتل وآخرين مجهولين المجني عليه زين عبدالرحمن عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، معدين لذلك أسلحة نارية قاصدين من يعترض تنفيذ مخططهم فتوجهوا إلى حيث أيقنوا وجوده ومرافقيه، وما أن اعترض المجني عليه تنفيذ مخططهم حتى قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوبه منتوين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته حال كون المتهمين الرابع والتاسع والحادي عشر لم يبلغ أيا منهم 18 عامًا ميلادية كاملة.

أضاف أمر الإحالة، أن تلك الجريمة ارتبطت بجريمة أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان استعرضوا وآخرين القوة ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدامهم ذلك قبل المجني عليه المتوفى زين عبدالرحمن، مستخدمين أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وفرض السيطرة عليه، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسلامته وطمأنينته وتعرض حياته للخطر".

شهدت زوجة المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، أن زوجها خرج من المسكن بتاريخ الواقعة للذهاب لأداء عمله، وعقب ذلك تلقت نبأ إصابته، فتوجهت لاستطلاع الأمر وأدركته قبيل وفاته فروى لها ما حدث وعزت قصد المتهمين من ارتكاب الواقعة لإزهاق روحه.

محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة عصابة استعراض القوة المستشار أحمد أبوالفتوح

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