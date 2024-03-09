السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

أبرز الاتهامات الموجهه لقاتل المصريين بقطر من خلال أمر الإحالة

محكمة
محكمة

بدأت منذ قليل  محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة   في العباسية، برئاسة المستشار صبحي صبحي عبد المجيد  ،جلسة محاكمة قاتل 3 مصريين بدولة قطر وتلت النيابة أمر إحالة الخاصة بالمتهم واتهمته النيابة بقتل 3مصريين بدولة قطر عمد مع سبق الاصرار وترصد.

أمر الإحالة

كشف بأمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك ويبلغ من العمر 43 عاما من عزبة المرجوشي - بهتيم - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، أنه قتل عمدا المجني عليهما استضافتهما إياه بمحل سكنهم الدولة بسلاحا أبيضا " سكين "وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدا قتلهما؛ مما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمبنية تقرير الطب الشرعي - المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجريمة أقترنت بجناية أخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان المكان قتل عمدا المجني عليه عبد السلام محروس محمد مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله عليهما ۲ الأولين؛ وأعد لذلك الغرض ذات الـ السلاح الأبيض المستخدم في قتل المجني عليهما الأخيرين، حال حضوره للمسكن.

وأشار  أمر الإحالة أن المتهم ارتكب كلتا الجنايتين بقصد تسهيل ارتكابه لجنحة سرقة حيث سرق المنقولات المبينة وصفا بالأوراق المملوكة للمجني عليهم - المبينة أسمائهم بالجنايتين السابقتين ؛ بأن استولى على هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول " لاب توب " المملوك للمجني عليه علي شعبان علي؛ على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز وأحرز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات شمال القاهرة العباسية المستشار صبحي صبحي عبد المجيد

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