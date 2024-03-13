الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في "رشوة العدل والجمارك"

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم الأربعاء، محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين؛ لاتهامهم في قضية رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات إحدى القضايا.

وتبين من خلال الأوراق، أن المتهمين في القضية هم: "م. ر" مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك "ع. ع" مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، "م. م"، مالك مكتب للاستيراد والتصدير، "ص. ع" مستخلص جمركي، "ش. ح" مدير جمرك بالعاشر من رمضان، "م. ج"، حاصل على دبلوم فني صناعي، و"سيد. غ" معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا  قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023. 

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول "م. ر" بوساطة المتهم السابع "س. غ" 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.

محكمة جنايات جنايات القاهرة المستشار مدبولى كساب مسئول بمصلحة الجمارك الكسب غير المشروع وزارة العدل

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