الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

دولارات وريالات وذهب.. سقوط تشكيل عصابى يتاجر بالنقد الأجنبى فى قبضة "الداخلية"

المضبوطات
المضبوطات

أعلنت وزارة الداخلية استهداف تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك استمرارًا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسلوب "المقاصة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة أبرزها قرابة  1.2 مليون دولار، 48 ألف ريال سعودي، بالإضافة لبعض المشغولات الذهبية والفضية.

وتقدر المضبوطات بقيمة مالية تجاوزت 80 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية النقد الأجنبي الاقتصاد القومي الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة

مواد متعلقة

ضبط 1.8 مليون صاروخ.. الأمن يداهم أكبر ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

ضبط تاجر دواجن ينصب على المواطنين بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى العاشر من رمضان

تحرير 1410 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

إحباط ترويج صفقة مخدرات بنحو 4 ملايين جنيه

حملات بمحيط المدارس والجامعات لضبط مروجى المخدرات

ضبط 3 عاطلين حاولوا سرقة كابل محطة مياه بأسوان

الأكثر قراءة

الدور الأخير كلمة السر.. التحقيقات تكشف ملابسات حريق مول التجمع الخامس

الأهلى يتصدر والزمالك رابعا.. جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل"

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

دولارات وريالات وذهب.. سقوط تشكيل عصابى يتاجر بالنقد الأجنبى فى قبضة "الداخلية"

انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

"الأهلى السبب".. نص رسالة مدرب الزمالك إلى الجزيرى قبل لقاء فيوتشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

فنوننا البديعة .. وقطوف فضاء الإبداع الرمضاني ( 2)

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء