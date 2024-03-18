دولارات وريالات وذهب.. سقوط تشكيل عصابى يتاجر بالنقد الأجنبى فى قبضة "الداخلية"

أعلنت وزارة الداخلية استهداف تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك استمرارًا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسلوب "المقاصة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة أبرزها قرابة 1.2 مليون دولار، 48 ألف ريال سعودي، بالإضافة لبعض المشغولات الذهبية والفضية.

وتقدر المضبوطات بقيمة مالية تجاوزت 80 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.