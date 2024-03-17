الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حملات بمحيط المدارس والجامعات لضبط مروجى المخدرات

حملات أمنية
حملات أمنية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد والأندية ومراكز الشباب والمقاهي والأكشاك على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات - على مدار 3 أيام - عن ضبط 59 قضية متنوعة، بإجمالي 72 متهمًا وبحوزتهم المضبوطات وهي عبارة عن: كمية من مخدر الحشيش وزنت 62.305 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 6.655 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 5.250 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2.500 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام، 46 قرصا مؤثرا و500 أمبول، 100 قرص ترامادول، وتنفيذ 39 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما تم ضبط مبلغ مالي وسيارتين و7 دراجات نارية و68 هاتف محمول و23 قطعة سلاح أبيض و3 ميزان حساس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

مكافحة المخدرات وزارة الداخلية المواد المخدرة مراكز الشباب مراكز الشباب والمقاهى

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