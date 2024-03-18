إحباط ترويج صفقة مخدرات بنحو 4 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية بنطاق محافظتي "الإسكندرية وشمال سيناء"، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة.

إحباط ترويج صفقات مخدرات كبيرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن الإسكندرية، شمال سيناء اتجار عدد من العناصر الإجرامية في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جراما.

كما تم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة رمانة بشمال سيناء، وبحوزتهما 350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3.850 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.