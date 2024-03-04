الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأجهزة الأمنية تداهم بؤر المخدرات والسلاح في الإسكندرية وأسوان

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة، والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بمديريات الأمن. 

وأوضحت الوزارة أنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان- الإسكندرية بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

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"بيتاجروا في العملة".. ضبط عصابة حاولت غسل 40 مليون جنيه

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ضبط ملثم اغتصب سيدة تحت تهديد السلاح في الواحات البحرية

 ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة بمديرية أمن أسوان

 

تم ضبط 3 قضايا إاجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم 8،100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو بحوزة 3 متهمين;لإثنين منهم معلومات جنائية تنفيذ 678 حكم قضائى متنوع.

 

ضبط 6 قضايا مخدرات وأسلحة بيضاء مديرية أمن الإسكندرية

 

ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم كمية لمخدري الحشيش، الهيروين بحوزة 3 متهمين، وضبط 3 قضايا أسلحة بيضاء ضُبط خلالهم 3 قطع سلاح أبيض بحوزة3 متهمين، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

مداهمة بؤر الاجرام أسوان الإسكندرية وزارة الداخلية حملات أمنية

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