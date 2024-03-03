الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بالقيام بحركات استعراضية بسيارتهما فى شارع الهرم

أحد المتهمين
أحد المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "إنستجرام" بشأن قيام قائدى سيارتين بآداء حركات استعراضية بإحدى محطات الوقود بالجيزة وضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بشأن قيام قائدي سيارتين بأداء حركات استعراضية بإحدى محطات الوقود بالجيزة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر. 

 بالفحص تم تحديد قائدى السيارتين (مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والسيارتين.

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.

أحد المتهمين


 

انستجرام حركات استعراضية محطات الوقود الجيزة قسم شرطة الاهرام

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