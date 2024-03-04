الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قعدة مزاج انتهت بكارثة.. عاطل يمزق صديقه فى الشرابية

سكين
سكين

شهد حي الشرابية جريمة قتل بشعة عندما أنهى عاطل حياة صديقه طعنًا بسلاح أبيض خلال تعاطيهما المخدرات وتركه جثة هامدة، وهرب إلى أن تم ضبطه، وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الشرابية بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق بدائرة القسم.

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وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة بائع متجول مقيم بدائرة القسم فى حالة تحلل وبه إصابة عبارة عن جرح طعنى.

وتبين أن قاطن الشقة محل الواقعة عاطل، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، تم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "سكين" المُستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وأقر بأنه أثناء تعاطى المواد المخدرة صحبة المجنى عليه حدثت بينهما مُشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها بالتعدى عليه باستخدام السلاح المضبوط مُحدثًا إصابته التى أودت بحياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قعدة مزاج انتهت بكارثة عاطل يمزق صديقه الشرابية جريمة قتل بشعة جثة هامدة قسم شرطة الشرابية

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