السبت 02 مارس 2024
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حوادث

اللواء محمود توفيق يستقبل وزير الداخلية السودانى

جريدة الدستور

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الفريق أول شرطة خليل باشا سايرين، وزير الداخلية بجمهورية السودان، والوفد المرافق لسيادته خلال زيارته لجمهورية مصر العربية.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

وأعرب الوزير الضيف عن تقديره جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى المرحلة الراهنة، كما صرح بأن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المُستمر بين مسئولي البلدين الشقيقين، مُؤكدًا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة في شتى مجالات العمل الأمني، فضلًا عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة بالمنطقة.

من جانبه أعرب محمود توفيق، وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة الوزير السوداني للقاهرة مُؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن السودانية في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وترحيبه بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب السوداني؛ انطلاقًا من الإيمان الكامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار في المنطقة، مُشددًا على حتمية تضافر الجهود الأمنية في ظل المُعطيات والتطورات التي استجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية.

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