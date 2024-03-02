السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يستقبل نظيره السودانى لبحث المستجدات فى القضايا الأمنية

جريدة الدستور

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، الفريق أول شرطة خليل باشا سايرين وزير الداخلية بجمهورية السودان، والوفد المرافق لسيادته خلال زيارته جمهورية مصر العربية.

وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى المرحلة الراهنة، كما صرح بأن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المُستمر بين مسئولى البلدين الشقيقين، مُؤكدًا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة فى شتى مجالات العمل الأمنى، فضلًا عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة بالمنطقة.
من جانبه أعرب محمود توفيق، وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة الوزير السودانى للقاهرة، مُؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن السودانية فى ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين، وترحيبه بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب السودانى انطلاقًا من الإيمان الكامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار فى المنطقة، مُشددًا على حتمية تضافر الجهود الأمنية فى ظل المُعطيات والتطورات التى استجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية.

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