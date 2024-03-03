الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إزالة أثار حادث إصابة 14 شخصًا على طريق أسيوط الغربى

اسعاف
اسعاف

دفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش لإزالة آثار حادث تصادم سيارتين، على طريق أسيوط الغربي، والذي تسبب في إصابة 14 مواطنًا، فيما قامت بتعيين الخدمات المرورية، وسحب الكثافات الناتجة عن الحادث.

وأجرى ضباط الإدارة العامة للمرور المعاينات اللازمة للحادث، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، عقب نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

 تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق أسيوط الغربى، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

 على الفور انتقل ضباط المرور، بالفحص تبين إصابة 14 شخصًا إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق أسيوط الغربى بنطاق مدينة السادس من أكتوبر، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

طريق أسيوط الغربي حادث النيابة العامة حادث تصادم مدينة السادس من أكتوبر

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