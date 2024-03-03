إزالة أثار حادث إصابة 14 شخصًا على طريق أسيوط الغربى

دفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش لإزالة آثار حادث تصادم سيارتين، على طريق أسيوط الغربي، والذي تسبب في إصابة 14 مواطنًا، فيما قامت بتعيين الخدمات المرورية، وسحب الكثافات الناتجة عن الحادث.

وأجرى ضباط الإدارة العامة للمرور المعاينات اللازمة للحادث، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، عقب نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق أسيوط الغربى، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

على الفور انتقل ضباط المرور، بالفحص تبين إصابة 14 شخصًا إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق أسيوط الغربى بنطاق مدينة السادس من أكتوبر، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.