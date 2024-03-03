استدعاء طبيب شهير في حادثة "فتاة الشروق" حبيبة الشماع: مشوفتش من المتهم حاجة وحشة

استمعت جهات التحقيق بالقاهرة، اليوم الأحد، لأقوال طبيب شهير وهو صاحب عمل السائق المتهم في حادث حبيبة الشماع المعروفة بفتاة الشروق.

استدعاء طبيب شهير في واقعة حبيبة الشماع فتاة الشروق

وقال الطبيب أمام جهات التحقيق: محمود شغال معايا من فترة كبيرة، وأنا مشوفتش منه حاجة وحشة، وكنت بأمنه على أفراد أسرتي، واللي حصل يوم الواقعة، إني كنت معزوم عند واحد صاحبي، ومحمود وصلني هناك وقولتله روح بدري أنت، فهو عشان كده قرر يشتغل الساعتين دول أوبر عشان يحسن دخله، ومكانش باين عليه أي علامة من علامات الإرهاق أو التعب، كان عادي جدًا.

وعن استخدام البرفان من قبل سائق أوبر، قال الطبيب في التحقيقات: أنا مش بطيق ريحة السجاير في العربية، ومحمود كان مدخن وأنا كنت بقوله حاول ترش العربية معطر، عشان تقتل ريحة السجاير، وهو كان معاه زجاجة برفان بيستخدمها كل شوية عشان ريحة السجاير.

يذكر أن سائق أوبر المتهم بالشروع في خطف حبيبة الشماع "فتاة الشروق"، والشروع في قتلها، والقيادة تحت تأثير المخدرات، محبوس على ذمة التحقيقات في القضية، وأن المجني عليها ما زالت في غيبوبة تامة بالمركز الطبي.