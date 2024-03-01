تطور جديد.. تحليل مخدرات سائق أوبر فى قضية حبيبة الشماع يفجر مفاجأة

شهدت قضية حبيبة الشماع الفتاة التي قفزت من سيارة أوبر بعد الاشتباه في خطف السائق لها تطورًا جديدًا قد يحول القضية تمامًا، وذلك بعد ظهور نتيجة تحليل المخدرات للسائق المتهم.

وقال المحامي محمد أمين، دفاع حبيبة الشماع، أن نتيجة تحليل المخدرات لسائق أوبر المتهم في واقعة فتاة الشروق، جاءت إيجابية وأثبتت تعاطيه للمواد المخدرة، أثناء حدوث الواقعة.

وأكد محامي فتاة الشروق، أن هذا التطور سيقوي موقف موكلته التي رأت تصرفات غير طبيعية من السائق، وستضيف تهمة جديدة لسائق أوبر من قبل النيابة العامة، بالقيادة تحت تأثير مخدر، والشروع في خطف حبيبة الشماع، وأيضًا الشروع في قتلها، طبقًا للقيد والوصف الخاص بالقضية.

ونوه محامي فتاة الشروق، بأن نتيجة تحليل المخدرات، ستضع المسئولية على شركة أوبر، والتي إما سمحت لمتعاطي المخدرات بالعمل كسائق لديها، أو أهملت في إجراء كشف دوري على موظفيها للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات، مضيفًا أن إيجابية تعاطي سائق أوبر للمواد المخدرة سيغير مسار القضية، فأصبح هناك حق جنائي ضد الشركة لإهمالها في الكشف عن السائقين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من مرتادي طريق السويس، أفاد بسقوط فتاة من سيارة متحركة على طريق السويس بالقرب من مدينتي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى موقع البلاغ لكشف ملابسات الواقعة.

وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث جرى تحديد السيارة مرتكبة الواقعة والسائق المتسبب في الحادث، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط سائق سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيل الشهيرة لاتهامه بمعاكسة فتاة حال توصيلها بنطاق دائرة الشروق.

وقالت داليا الشماع، ابنة عمة حبيبة الشماع، إن المجني عليها مصابة بفقدان للوعي وأيضًا نزيف في المخ لم يتوقف حتى الآن، مطالبة الجميع بالدعاء لابنة عمها بالشفاء كونها ما زالت في مرحلة الخطر بالمستشفى، مشيرة إلى أنه جرى إرسال تقارير طبية بشأن حالة حبيبة إلى الخارج للوقوف على تفاصيل إصابتها.