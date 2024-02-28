مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

كشف مصدر قضائي أن تحليل المعمل الجنائي الخاص بالزجاجة التي كانت برفقة السائق المتسبب في قذف فتاة الشروق من السيارة "ليس بها أي مخدر" وهى زجاجة معطر، وفي انتظار تحسّن الحالة الصحية للفتاة لسماع أقولها.

وقررت نيابة الشروق وبدر، في وقت لاحق، عرض سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، تسبب في قفز فتاة من سيارته والتي عرفت إعلاميًا بـ"فتاة الشروق" على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، كما أمرت النيابة بإرسال "زجاجة البرفان" التي كانت برفقته للمعمل الجنائي.

وأمرت النيابة بحبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة معاكسة حبيبة الشماع في الشروق والشروع في خطفها، مما دفعها للقفز من السيارة وهي في طريق السويس بالقاهرة، ناحية مدينة الشروق.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان الأربعاء، أنه بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من مستشفى باستقبال السيدة المشار إليها مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعي "لا يمكن استجوابها".

وأفاد أحد شهود الواقعة مقيم بدائرة القسم، بأنه حال سيره على طريق السويس، شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفي (كانت تستقلها) في أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قفزت من السيارة خشية تحرشه بها، وجرى نقلها للمستشفى عقب ذلك.

وحددت الجهات الأمنية السائق المذكور، وألقت القبض عليه، له معلومات جنائية، مقيم بالجيزة، وبمواجهته قرر أنه حال غلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجئ بقفز المذكورة من السيارة، فاستكمل سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.