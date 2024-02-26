الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

عرض السائق المتهم في قضية "فتاة الشروق" على الطب الشرعي

المجني عليها
المجني عليها

قررت نيابة الشروق وبدر عرض سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، تسبب في قفز فتاة من سيارته والتي عرفت إعلاميًا بـ" فتاه الشروق" على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، كما أمرت النيابة بإرسال "زجاجة البرفان" التي كانت برفقته للمعمل الجنائي.

وكانت قد أمرت النيابة بحبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة معاكسة حبيبة الشماع في الشروق والشروع في خطفها، مما دفعها للقفز من السيارة وهي في طريق السويس بالقاهرة، ناحية مدينة الشروق.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، إنه بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من مستشفى باستقبال السيدة المشار إليها، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعي "لا يمكن استجوابها".

وأفاد أحد شهود الواقعة مقيم بدائرة القسم، بأنه حال سيره على طريق السويس، شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفي (كانت تستقلها) في أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها  قفزت من السيارة خشية تحرشه بها، وجرى نقلها للمستشفى عقب ذلك.

وحددت الجهات الأمنية السائق المذكور، وألقت القبض عليه، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته قرر أنه حال غلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجئ بقفز المذكورة من السيارة، فاستكمل سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة الشروق وبدر وزارة الداخلية الشروق حادثة حبيبة الشماع فتاة الشروق الشماع حبيبة

الأكثر قراءة

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

سر رفح.. لماذا يُصر نتنياهو على اجتياح جنوب غزة بريًا فى رمضان؟

مستندات.. حيثيات حبس غادة والى بتهمة سرقة لوحات فنان روسى

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟

ثلاثة خيارات.. ما مصير الفلسطينيين إذا دخلت القوات الإسرائيلية رفح؟