الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قفزت من السيارة.. حبس سائق بتهمة محاولة اختطاف فتاة بالشروق

سائق
سائق

قررت النيابة العامة في القاهرة حبس سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل التشاركي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة معاكسة فتاة في الشروق والشروع في خطفها.

وجاء في تفاصيل الواقعة، أن الفتاة المجني عليها وتُدعى "حبيبة الشماع"، قفزت من سيارة على طريق السويس بالقاهرة، ناحية مدينة الشروق.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي إنه بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من مستشفى باستقبال السيدة المشار إليها، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعي "لا يمكن استجوابها".

وأفاد أحد شهود الواقعة مقيم بدائرة القسم، بأنه حال سيره على طريق السويس، شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفي (كانت تستقلها) في أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها  قفزت من السيارة خشية تحرشه بها، وجرى نقلها للمستشفى عقب ذلك.

وحددت الجهات الأمنية السائق المذكور، وألقت القبض عليه، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته قرر أنه حال غلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجئ بقفز المذكورة من السيارة، فاستكمل سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة حبس خطف فتاة الشروق

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