الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تجديد حبس السائق المتهم بمحاولة خطف "فتاة الشروق" حبيبة الشماع 15 يوما

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات، بالمحكمة المختصة، تجديد حبس سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق حبيبة الشماع 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

كانت وزارة الداخلية، كشفت ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة. 

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة  من إحدى المستشفيات باستقبال السيدة المشار إليها – مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع_الأول مصابة بجروح بالرأس وإضطراب بدرجة الوعى"لا يمكن استجوابها". 

أفاد أحد شهود الواقعة (مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بطريق السويس بدائرة القسم شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفى "كانت تستقلها" أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى" ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة خشية تحرشه بها.. وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك.

تم تحديد وضبط السائق المذكور له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجىء بقيام المذكورة بالقفز من السيارة، فقام باستكمال سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حبيبة الشماع الشماع تجديد حبس سائق أوبر خطف فتاة الشروق

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