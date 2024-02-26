المشدد 5 سنوات لمتهمة بفقأ عين ممرضة في مستشفى شبرا

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، المتهمة بإحداث عاهة مستديمة لممرضة بمستشفى شبرا العام، بالسجن 5 سنوات غيابيًا.

وكانت المجني عليها قد وصلت إلى محكمة شمال العباسية لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاعتداء عليها وفقأ عينها داخل مستشفى شبرا العام.

وقررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة المتهمة بفقأ عين ممرضة مستشفى شبرا العام للجنايات، إثر مشادة نشبت بينهما، ادعت فيها المجني عليها تعدي المتهمة عليها بآلة حادة بعد منعها من اصطحاب طفل من داخل المستشفى لعدم كونها من الدرجة الأولى له.

وقالت المتهمة إنها عندما منعتها الممرضة من الدخول إلى غرفة نجلة عمها المريضة دارت بينها وبين الممرضة اشتباك بالأيدي، موضحة أنه أثناء الاشتباك جاءت ممرضة أخرى تعدت عليها بالضرب.

وواصلت: اتخانقنا مع بعض لما منعتني أدخل لبنت عمي، وجات ممرضة زميلتها ضربتني معاها، وقالوا لي تعالوا نراضيكم على بعض ودخلوني مكان مفهوش كاميرات وقفلوا عليا الباب وكان في ممرضات كتير ضربوني.