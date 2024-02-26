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حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمة بـ فقء عين ممرضة مستشفى شبرا العام

المتهمة
المتهمة

تنظر محكمة شمال العباسية محاكمة المتهمة بـ فقء عين ممرضة مستشفى شبرا العام  لاتهامها بإحداث عاهة مستديمة لممرضة شبرا.

وقررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة المتهمة بفقء عين ممرضة مستشفى شبرا العام للجنايات، إثر مشادة نشبت بينهما، ادعت فيها المجني عليها بقيام المتهمة بالتعدي عليها بآلة حادة بعد منعها من اصطحاب طفل من داخل المستشفى لعدم كونها من الدرجة الأولى له.

وقالت المتهمة بفقء عين ممرضة مستشفى شبرا العام، إنها عندما منعتها الممرضة من الدخول إلى غرفة نجلة عمها المريضة دارت بينها وبين الممرضة اشتباك بالأيدي، موضحة أنه أثناء الاشتباك جاءت ممرضة أخرى تعدت عليها بالضرب.

وواصلت: اتخانقنا مع بعض لما منعتني أدخل لبنت عمي، وجت ممرضة زميلتها ضربتني معاها، وقالوا لي تعالوا نراضيكم على بعض ودخلوني مكان مفهوش كاميرات وقفلوا عليا الباب وكان في ممرضات كتير ضربوني وأنا كان معايا تليفوني كنت بدافع بيه عن نفسي.

وذكرت أن أحد الأشخاص العاملين بالمستشفى جاء بعد المشادة وعرض إمكانية المصالحة، مستطردة: بعدها فوجئت بناس كتير اعتدوا عليا في طرقة النساء اللي مفيهاش كاميرات، وكنت بدافع عن نفسي بالتليفون لهجوم أكتر من شخص عليا.

محكمة شمال العباسية ـ فقء عين ممرضة مستشفى شبرا العام عاهة مستديمة

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