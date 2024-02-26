الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهم بحيازة كمية من مخدر "الهيروين" في المرج

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج حبس ديلر بترويج مخدر الهيروين بمنطقة المرج 15 يوما على ذمة التحقيقات. 


وكانت  بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات بقيام شخص بحيازة المواد المخدرة.


وبعمل التحريات وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي الهيروين المخدر وزن كيلوا جرام  وسلاح ناري وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح  بقصد الدفاع عن تجارته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قاضي المعارضات جنح المرج حبس ديلر مخدر الهيروين مديرية امن القاهرة المواد المخدرة الإجراءات القانونية

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