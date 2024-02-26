اليوم.. نظر محاكمة المتهمة بقتل طفل وتعذيب آخر بسبب المخدرات بدار السلام

تنظر محكمة الجنايات المختصة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمة "د.م"؛ وذلك لارتكابها جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث قتلت صغيرا بسبب جرعة مخدرات بدار السلام.

وكانت قد النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات "محبوسة"؛ لأنها أوعز لها شيطانها كونها مدمنه وبسبب حاجتها في شراء المخدرات خطفت طفلين من والدتهما فساومتهم على شراء مواد مخدرة "الهيروين المخدر"، ومع رفض أهلية المجني عليهم تلبية طلبها قتلت أحدهم وشرعت في قتل الآخر بوسيلة التعذيب للآخر.

وكانت قد توصلت تحريات مباحث البساتين إلى صحة ارتكاب المتهمة للواقعة وأن الدافع الرئيسي وراء ارتكاب الجريمة هو الإدمان والقبض عليها وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة