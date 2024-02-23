الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بتروج مخدر الهيروين للجنايات

حبس
حبس

قررت نيابة المرج اليوم، إحالة عاطل للجنايات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام قبل ترويجها بدائرة القسم.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم أقر أمام جهات التحقيق المختصة بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مخدر الهيروين نيابة المرج قسم شرطة المرج حبس الإجراءات القانونية

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