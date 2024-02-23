الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بحيازة 10 كيلو حشيش للجنايات

حبس
حبس

أحالت نيابة الشروق وبدر  مسجلي خطر لمحكمة الجنايات؛ لحيازتهم 10 كيلو من مخدر الحشيش، بقصد ترويجهما بمدينة الشروق.

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في ضبط مسجلي خطر بحوزتهما 10 كيلوجرامات من مخدر الحشيش أثناء استقلالهما سيارتين ملاكي في مدينة الشروق.

واعترف المتهمين بنشاطهما الإجرامي وحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار بها.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي الاتجار بالمواد المخدرة.

نيابة الشروق وبدر مخدر الحشيش الشروق اجهزة الامن وزارة الداخلية

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