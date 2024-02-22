الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"متسولة في المترو".. زوج يثبت نشوز زوجته في محكمة الأسرة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

"شفتها في المترو بتتسول مستغلة مرض ابننا" بهذه الكلمات بدأ بها زوج ثلاثيني دعواه التى تقدم بها إلى محكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة والتي تحمل رقم 902 لسنة 2024.

قال هاني السيد في دعواه: "مر على زواجنا نحو 5 سنوات وخلال هذه السنوات ونحن في معاناة شديدة بسبب مشاكل الإنجاب، فأجهضت أكثر من 5 مرات متتالية، وأضطريت أبيع ورشتي التمليك لأتمكن من علاجها حتي تمكنا من إنجاب ولد منذ سنتين، لكن بعد إنجاب اكتشافنا إصابته بورم في المخ، وأجري له أكثر من عمليه حتي  أصبحت حالته مستقرة.

تابع هاني:"عملت في أكثر من ورشة وقمت ببيع أرض كنت أمتلكها لعلاجه، ولن أبخل بأي شي تجاه صحته".

ومنذ فترة اكتشفت عن طريق الصدفة حصولها علي مبالغ مالية شهريا من المساجد علي سبيل الصدقة، مستغلة مرض ابننا، وتشاجرت معها مشاجرة كبيرة وطلبت منها الكف عن هذه الافعال ووضحت لها بأننا لسنا بحاجة إلى هذه المساعدات.

استكمل الزوج:"برغم أنها تتحصل مني على كل راتبي شهريا وفكرت جاهدا العمل فترة أخرى لتلبية متطلباتهم إلا أنني شاهدتها وهي تتسول بإبننا في المترو،  وتحمله وتحمل أوراق علاجه وتطلب المساعدة من الناس:"لم أتمالك نفسي فور مشاهدتها، وأنهالت عليها بالضرب أمام الناس، واكتشفت منها بعد عودتنا للمنزل أنها تتسول به منذ 7 شهور مستغلة عدم استخدامي للمترو نهائيا وتعديت عليها بالضرب المبرح وطردتها من المنزل وأرسلت لها كل مستلزمات أبنائي".

محكمة الأسرة بزنانيري القاهرة منزل الزوجية زوجة التسول في المترو

مواد متعلقة

"حرمها من التمثيل".. سيدة ترفع دعوى خلع ضد زوجها

الأكثر قراءة

اقتصاديون لـ"الدستور": صفقة الاستثمار المباشر "خنقت" الدولار فى السوق السوداء

توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى غدا

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

أكبر صفقة استثمار تخنق الدولار فى السوق السوداء

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة مع كيانات كبرى.. انتعاشة اقتصادية ومئات الآلاف من فرص العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة