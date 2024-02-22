"متسولة في المترو".. زوج يثبت نشوز زوجته في محكمة الأسرة

"شفتها في المترو بتتسول مستغلة مرض ابننا" بهذه الكلمات بدأ بها زوج ثلاثيني دعواه التى تقدم بها إلى محكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة والتي تحمل رقم 902 لسنة 2024.

قال هاني السيد في دعواه: "مر على زواجنا نحو 5 سنوات وخلال هذه السنوات ونحن في معاناة شديدة بسبب مشاكل الإنجاب، فأجهضت أكثر من 5 مرات متتالية، وأضطريت أبيع ورشتي التمليك لأتمكن من علاجها حتي تمكنا من إنجاب ولد منذ سنتين، لكن بعد إنجاب اكتشافنا إصابته بورم في المخ، وأجري له أكثر من عمليه حتي أصبحت حالته مستقرة.

تابع هاني:"عملت في أكثر من ورشة وقمت ببيع أرض كنت أمتلكها لعلاجه، ولن أبخل بأي شي تجاه صحته".

ومنذ فترة اكتشفت عن طريق الصدفة حصولها علي مبالغ مالية شهريا من المساجد علي سبيل الصدقة، مستغلة مرض ابننا، وتشاجرت معها مشاجرة كبيرة وطلبت منها الكف عن هذه الافعال ووضحت لها بأننا لسنا بحاجة إلى هذه المساعدات.

استكمل الزوج:"برغم أنها تتحصل مني على كل راتبي شهريا وفكرت جاهدا العمل فترة أخرى لتلبية متطلباتهم إلا أنني شاهدتها وهي تتسول بإبننا في المترو، وتحمله وتحمل أوراق علاجه وتطلب المساعدة من الناس:"لم أتمالك نفسي فور مشاهدتها، وأنهالت عليها بالضرب أمام الناس، واكتشفت منها بعد عودتنا للمنزل أنها تتسول به منذ 7 شهور مستغلة عدم استخدامي للمترو نهائيا وتعديت عليها بالضرب المبرح وطردتها من المنزل وأرسلت لها كل مستلزمات أبنائي".