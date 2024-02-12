الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"حرمها من التمثيل".. سيدة ترفع دعوى خلع ضد زوجها

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

“جاتلي لي فرصة عمري عشان أبقى نجمة ورفض وحرمني منها”.. بهذه الكلمات بدأت بها "إنجى.س" دعواها التي قدمتها لمحكمة الأسرة في القاهرة الجديدة تحمل رقم "387" 2024.

وقالت "الزوجة" في دعواها: “مر علينا زواجنا سنة ونصف ولم يثمر عن إنجاب أطفال، وعلى الرغم من زواجنا عن حب وإعجابه الشديد بطموحي ورغبتي في أن أكون حاضرة في المجتمع، إلا أن كل هذه النظرات تحولت بعد الزواج وأصبح يطلب مني أن أضع كل اهتماماتي لنظافة البيت وطهي الطعام”.

وتابعت “إنجي”: “أنا خريجة معهد التمثيل، وتعرفت على زوجي أثناء دراستي في المعهد، وحينها قمت بعمل العديد من الإعلانات، وشاركت في الكثير من البرامج وكان فخورًا بذلك، وعلى الرغم من علمه الشديد بحبي ورغبتي في البحث عن فرصة لدخول مجال التمثيل، إلا أنه بعد الزواج تفاجأت برفضه السماح لي بالتواصل مع المخرجين والممثلين لمساعدتي”.

وأضافت الزوجة: “نشبت بيننا مشاجرات وخلافات كثيرة، وطلب والدي السماح لي بتحقيق حلمي منعا لنشوب مشاكل بيننا، لكن بلا جدوى، وعندما تلقيت اتصالًا هاتفيًا لمقابلة أحد المخرجين لإعطائي دورًا مهمًا في مسلسل سيعرض برمضان المقبل، رفض وقام بحجزي في الشقة لمدة أربعة أيام وسحب مني هاتفي، وضاعت فرصتي في تحقيق حلمي، وعندما استغثت بأهلي عما ارتكبه معي، أنهال علي بالضرب المبرح وقام بطردي من منزل الزوجية ورفض عودتي إلا بشرط عدم فتح موضوع التمثيل مرة أخرى، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى خلع بعد أربعة شهور لأنني لم أستطع الوصول معه إلى أي حلول ودية”.

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