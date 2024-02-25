الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

خطوات تسجيل دخول موقع وزارة الداخلية المصرية للأحوال المدنية والتجنيد وخدمات المرور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ازدادت محركات البحث في الآونة الأخيرة حول الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية والتي أعلنت عنه مؤخرا لتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين وللتيسير عليهم.

موقع وزارة الداخلية المصرية

ويستعرض" الدستور" في هذا التقرير لينك موقع وزارة الداخلية المصرية وخدمات البوابة الإلكترونية 2023- 2024.

يسرت وزارة الداخلية على المواطنين إمكانية الحصول على العديد من الخدمات عن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بها من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي.

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خطوات الدخول على موقع وزارة الداخلية

 هناك عدة خطوات يستطيع من خلالها المواطنين الدخول للموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنا، ثم يتم الضغط على اختيار الخدمات المراد الحصول عليها، ثم  تسديد الرسوم لكافة الخدمات عن طريق آليات السداد الإلكتروني.

 وفور تسديد الرسوم يتم إرسال وثائق الخدمات عن طريق البريد المصري، على عناوين المواطنين التي تم تسجيلها على الموقع .

خدمات موقع وزارة الداخلية الإلكتروني 

تقدم  وزارة الداخلية العديد من  الخدمات  للمواطنين عن طريق موقعها الإلكتروني ومنها 

خدمات الأحوال المدنية والتجنيد

يتمكن المواطنين من خلال هذا الموقع استخراج بطاقة الرقم القومي، أو شهادة مميكنة أو وثيقة زواج أو طلاق أو قيد عائلي أو فردي أو قيد وفاة، فضلا عن  تمكين المواطنين الذين قد سبق تأديتهم للخدمة العسكرية من استخراج بدل فاقد، أو تالف لشهادة إنهاء الخدمة.

خدمات الهجرة والجنسية

يتمكن المواطنين من الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ويختار الخدمة التي يريد الحصول عليها، سواء كانت طلب إثبات الجنسية، أو طلب أخذ جنسية أخرى بجانب الجنسية المصرية، وغيرها من الخدمات الأخرى.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة طلب الخدمة، وحينها سيوفر الموقع جميع المعلومات الإرشادية الخاصة بكل خدمة، واخيرا يتم رفع الأوراق المطلوبة إلكترونيا حتى يحصل الشخص على الخدمة المراد الحصول عليها

وفي النهاية يتم التواصل مع الشخص عن طريق البريد الإلكتروني الخاص به، بعد التأكد من مدى صحة البيانات المقدمة، لكي يحضر الشخص إلى مقر الإدارة ويقوم بتقديم كافة المستندات بشكل مواجهي.

خدمات المرور 

فيما أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة من الخدمات المرورية التي يمكن استخراجها إلكترويا، منها تجديد رخصة مركبة، أو استخراج بدل فاقد أو استخراج رخصة قيادة، وكذلك الاستعلام عن صحة رخصة القيادة، فضلا عن خدمة نشرة المرور الصوتية، كذلك  يوفر الموقع المعلومات الإرشادية للمواطن التي تمكنه من معرفة كافة الإجراءات المطلوبة لكل خدمة، كذلك  يستطيع تسديد كافة الرسوم عن طريق الدفع الإلكتروني .

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