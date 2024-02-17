السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

وزارة الداخلية تفك لغز جثة سيدة بحظيرة فى أسيوط: قريبها سرقها

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات واقعة مقتل سيدة بأسيوط، وضبطت مرتكب الواقعة.

وذكرت الداخلية، في بيان اليوم السبت: "في إطار جهود  أجهزة الوزارة لكشف ملابسات العثور على جثة إحدى السيدات مقيمة بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط داخل حظيرة ملحقة بمسكنها تبين إصابتها بجروح طعنية متفرقة، وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، ومديرية أمن أسيوط، عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا، أحد أقارب المجني عليها ومقيم بالمسكن المواجه للمجني عليها، ولعلم المتهم بأن المجني عليها تقيم بمفردها وحيازتها مصوغات ذهبية فعقد العزم على سرقتها وقتلها".

وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بقيامه بالتوجه لمسكن المجنى عليها وتعدى عليها بسلاح أبيض (سكين)، حتى تأكد من مفارقتها للحياة واستولى على (قطعتين ذهبيتين) خاصتين بالمجني عليها وإلقاء جثتها بمكان العثور، وأرشد عن الأداة المستخدمة فـي ارتكاب الواقعة بمسكنه، كما أضاف قيامه ببيع المسروقات لعميله (سيئ النية) مالك محل مجوهرات، تم ضبطه وبحوزته المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

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