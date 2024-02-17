القبض على 4 متهمين بحوزتهم شحنة مخدرات بقيمة 4.45 مليون جنيه فى السويس

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن قيام عدة عناصر إجرامية بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة قسمي شرطة «الجناين- فيصل» بمديرية أمن السويس مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالي:-

- ضبط عاطل «له معلومات جنائية»- مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته (50 كيلوجرامًا لمخدر الهيدرو- سيارة).

-ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل)، وبحوزته (15 كيلوجرامًا لمخدر الهيدرو- 10 كيلوجرامات لمخدر الحشيش- سيارة).

- ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين)، وبحوزته (25 كيلوجرامًا لمخدر الهيدرو- سيارة).

-(عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل)، وبحوزته (15 كيلوجرامًا لمخدر الحشيش- دراجة نارية «بدون لوحات»).

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والسيارات والدراجة النارية في النقل والترويج.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(4،450،000 جنيه)، أربعة ملايين وأربعمائة وخمسين ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.