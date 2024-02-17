السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط عاطل غسل 15 مليون جنيه حصيلة النصب على مواطنين في الدقهلية

ضبط عاطل
ضبط عاطل

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل مقيم بمحافظة الدقهلية؛ لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركة – شراء وحدة سكنية وسيارات).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال العامة الأجهزة الأمنية المعنية محافظة الدقهلية غسل أموال

مواد متعلقة

جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى المخدرات فى 4 محافظات

حبس عاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بمنشأة ناصر

سقوط عصابة المخدرات بالقاهرة

التحقيق مع 5 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

المخدرات تقود عاطلًا للسجن المؤبد ببرج العرب غرب الإسكندرية

الأكثر قراءة

زيادة حصيلة النقد الأجنبى.. افتتاح مشروع جديد فى مجال الكيماويات بالسويس

حقيقة انتشار "الجرب والتقمل" بين نازحى قطاع غزة

اصطحب معه محتجزين مفرج عنهم.. كواليس لقاء الرئيس الإسرائيلى برئيس وزراء قطر

توفير السلع بتخفيضات تصل إلى 40%.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد"

"الفواتير" تقود محصل كهرباء للسجن المؤبد بالإسكندرية

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية لليوم 134 على التوالى

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية