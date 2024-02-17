ضبط عاطل غسل 15 مليون جنيه حصيلة النصب على مواطنين في الدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل مقيم بمحافظة الدقهلية؛ لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركة – شراء وحدة سكنية وسيارات).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.