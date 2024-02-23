الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس سيدة لسرقتها حقائب السيدات بأسلوب المغافلة

حبس
حبس

قررت نيابة المرج اليوم، حبس سيدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة حقائب السيدات بمنطقة المرج، بأسلوب المغافلة.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة، لقيامها بسرقة مبلغ مالي وهاتف من حقيبة سيدة بأسلوب المغافلة. 

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وأنها إعتادت سرقة حقائب السيدات بأسلوب المغافلة، وأن المبلغ المضبوط بحوزتها من وقائع سرقات، واعترفت بقيامها بارتكاب 7 وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة المرج الإجراءات القانونية النيابة العامة حبس سرقة

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