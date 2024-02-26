الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 49 متهمًا بتهريب أدوية السرطان لـ4 مارس

محاكمة
محاكمة

أجلت محكمة الجنح المختصة، اليوم الإثنين، محاكمة 49 متهمًا في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى، لجلسة 4 مارس المقبل.


وكانت نيابة التهرب الضريبي، قررت إحالة 49 متهمًا في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميًا بتهريب الأدوية الكبرى إلى محكمة الجنح.

وكشفت تحقيقات أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أنه وردت معلومات بشأن اتجار المتهمة - تاجرة ملابس - بالعقاقير المهرية لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها.

كما أقرت المتهمة بتحصلها على تلك العقاقير عن طريق زوجها وآخرين كونهم مقيمون بدولة فرنسا ويعملون بها ويقوموا بإدخالها للبلاد إما عن طريق أشخاصهم أو بواسطة آخرين يترددون عليها بين الحين والآخر وأنها في سبيلها للقاء أحدهم لاستلام بعض من تلك العقاقير، وبمرافقتها للقائه أمكن ضبطه حال تسليمها بعض من تلك العقاقير الذي أقر بتحصله من سالفي الذكر حال تواجده بدولة فرنسا للبعض منها والبعض الآخر تحصل عليه من المتهمتين

تهريب أدوية سرطان تهريب الأدوية الكبرى نيابة القاهرة الجديدة

مواد متعلقة

ضبط كميات من الأدوية غير المرخصة داخل عيادة طبية بالوادى الجديد

الأكثر قراءة

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

سر رفح.. لماذا يُصر نتنياهو على اجتياح جنوب غزة بريًا فى رمضان؟

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

نشوى مصطفى تنهار بالبكاء لحظة خروج جثمان أحمد شوقي العطار (صور)

"شريف" يطالب بإثبات زنا زوجته: خانتني مع صاحب عمري

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-2-2024 بالجنيه المصرى وعالميا بالدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كبسولة فلسفية| محمد جادالله يكتب: المنهج الفلسفي

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟

ثلاثة خيارات.. ما مصير الفلسطينيين إذا دخلت القوات الإسرائيلية رفح؟