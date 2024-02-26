تأجيل محاكمة 49 متهمًا بتهريب أدوية السرطان لـ4 مارس

أجلت محكمة الجنح المختصة، اليوم الإثنين، محاكمة 49 متهمًا في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى، لجلسة 4 مارس المقبل.



وكانت نيابة التهرب الضريبي، قررت إحالة 49 متهمًا في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميًا بتهريب الأدوية الكبرى إلى محكمة الجنح.



وكشفت تحقيقات أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أنه وردت معلومات بشأن اتجار المتهمة - تاجرة ملابس - بالعقاقير المهرية لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها.



كما أقرت المتهمة بتحصلها على تلك العقاقير عن طريق زوجها وآخرين كونهم مقيمون بدولة فرنسا ويعملون بها ويقوموا بإدخالها للبلاد إما عن طريق أشخاصهم أو بواسطة آخرين يترددون عليها بين الحين والآخر وأنها في سبيلها للقاء أحدهم لاستلام بعض من تلك العقاقير، وبمرافقتها للقائه أمكن ضبطه حال تسليمها بعض من تلك العقاقير الذي أقر بتحصله من سالفي الذكر حال تواجده بدولة فرنسا للبعض منها والبعض الآخر تحصل عليه من المتهمتين