الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سيدة تخلع زوجها: "عينيه زايغة"

سيدة تخلع زوجها
سيدة تخلع زوجها

"عينيه زايغة وله علاقات كتيرة على  الفيس بوك" بهذه الكلمات بدأت بها "إنجي. م" دعواها التى تقدمت بها لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وتحمل رقم ٥٧٤ لسنة ٢٠٢٤ وطالبت فيها بخلع زوجها.
 

وقالت "إنجي"  في دعواها: مر على زواجنا 7 سنوات وأثمر عن إنجاب طفلين، وتحملت ما لم يتحمله بشر من أجلهما، من ضرب مبرح من قبله وإهانة مستمرة على أتفه الأسباب، فمنذ زواجنا وأنا على علم بعلاقاته النسائية الكثيرة، وتركت منزل الزوجية مرات عديدة بسبب ذلك، لكن اضطريت اتحمل الحياة معه وخاصة بعد إنجابي منه.


وتابعت الزوجة حديثها: بعد مرور ٣ سنوات فقط من زواجنا اكتشفت زواجه عرفيًا من فتاه تعرف عليها عن طريق الفيس بوك، وبعد مشاكل وخلافات كثيرة نشبت بيننا تركها من أجل استقرار المنزل وبرر لي بأنها كانت مجرد نزوة وحاولت التقرب منه بكل الطرق الممكنة لكن بلا جدوى.


وبعد سنوات من العذاب والمشاكل شاهدت بعيني محادثات كثيرة بينه وبين الكثير من الفتيات ويتحدث عني لهن بأبشع الكلمات ويصفني بأقذر الصفات، فأصبت بحالة من الإنهيار التام  بعد  قرائتي كل محادثاته فضلاً عن علاقاته السيئة معهن والتي وصلت لتردده على أكثر من فتاة بشقتها، لذلك قررت خلعه بعد الفشل في الحصول كل حقوقي المادية.

محكمة الاسرة القاهرة الجديدة منزل الزوجية خلع الفيس بوك

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