"شريف" يطالب بإثبات زنا زوجته: خانتني مع صاحب عمري

"خانتني مع صاحب عمري وفي غرفة نومي".. بهذه الكلمات طالب زوج بإثبات زنا زوجته وإسقاك كافة حقوقها، أمام محكمة الأسرة بزنانيري.



وقال "شريف. م" في دعواه: مر على زواجنا نحو خمس سنوات وأسفر عن إنجاب طفلة واحدة، ومنذ زواجنا وأنا أعاني معاها من مشاكل وخلافات كثيرة بسبب لسانها السليط وكرهها الشديد لأهلي ورفضها الإقامة معهم في شقتي بمنزل العائلة، وبعد تركها منزل الزوجية فترة طويلة اضطررت لتأجير شقة بمنطقة بعيدة عن أهلي تلبية لرغبتها.



وأضاف الزوج: ليس من عادتي استقبال أحد من أصدقائي في بيتي إلا قليل، ومنذ فترة اكتشفت أنها صديقة لدى أحد أصدقائي على الفيس بوك، وبررت لي حينها بأنها ظنت أنه شخص من أقاربها وأنكرت نهائيًا معرفتها به.



وتابع: كان ينتابني شعور دائم بوجود شخص في حياتها وبكل مرة أكذب هذا الشعور لعدم وجود دليل معي حتى اكتشفت خيانتها عن طريق الصدفة فأثناء توجهي لشراء شاحن موبايل من أحد المحلات بمنطقتي، طلب مني صاحب المحل أخذ هاتف صديقي وتسليمه له، فلم اعترض وأخذت منه الهاتف وفور تشغيلي للهاتف تفاجئت بوجود رسالة من رقم زوجتي على هاتف صديقي.



واستطرد: وببحثي في الرسائل المتداولة بينهما وجدت أبشع الكلام والذي يدل محتواه على وجود علاقة بينهما ومقابلات داخل شقتي، كما شاهدت صور خاصة لزوجتي بملابس مخلة على هاتفه، فأصبت بصدمة شديدة، وحررت محضر لإثبات واقعة الزنا ولجأت لمحكمة الأسرة لإسقاط حقوقها.