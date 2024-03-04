ضبط ملثم اغتصب سيدة تحت تهديد السلاح في الواحات البحرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بـالاعتداء جنسيًا على سيدة وسرقتها داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية.

تلقي قسم شرطة الواحات البحرية بلاغًا من ربة منزل، تفيد فيه بتعرضها للاعتداء الجنسي من قبل ملثم وسرقة مبلغ مالي قدره 1000 جنيه من شقتها حال تواجدها بمفردها تحت تهديد السلاح، وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة.

فريق بحث يصل لمرتكب الواقعة

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه، واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف تفصيليا بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.